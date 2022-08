Flamengo e Athletico se encaram com força máxima pelas quartas da Copa do Brasil

Flamengo e Athletico-PR medem forças logo mais, nesta quarta-feira (27), às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, e o jogo promete ser um dos melhores dessa edição do torneio. Isso porque ambas as equipes estão praticamente sem desfalques e terão força máxima para entrar em campo. A torcida do clube carioca esgotou os ingressos colocados à venda e o estádio deve registrar grande festa mais uma vez.

O técnico Dorival Júnior poderá contar com todos os titulares e tende a repetir a escalação que goleou o Tolima por 7 a 1, na Libertadores, e ganhou do próprio Atlético-MG por 2 a 0, recentemente. Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís, que começaram no banco diante do Avaí, voltam ao time, assim como Thiago Maia, que ficou de fora por suspensão, e vai formar dupla com João Gomes no meio. E na frente, sem surpresas: o quarteto formado por Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro está dando resultado e será mantido.

Do outro lado do confronto, o Athletico-PR também vem com quase tudo o que tem de melhor à disposição. A única baixa fica por conta de Pablo, vetado pelo departamento médico em função de um edema na coxa. O atacante fará trabalho específico de tratamento de olho na partida com o Estudiantes, no dia 4 de agosto, pelas quartas de final da Libertadores. Recuperado de contusão, Marcelo Cirino retorna e reaparece como opção no banco.