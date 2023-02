Fecomércio e Senac avançam nas tratativas com Governo para oferta de cursos profissionalizantes

O diretor Regional do Senac/SE, Marcos Sales, participou nesta segunda-feira, 30, de reunião coordenada pelo presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Marcos Andrade, com o vice-governador e secretário de Educação, Zezinho Sobral e a Primeira-Dama e secretária de Assistência Social e Cidadania, Érica Mitidiere. Em pauta, a realização de cursos de capacitação profissional para os alunos de escolas públicas da rede estadual de ensino. O encontro aconteceu na sede da Federação e reuniu técnicos da Fecomércio, Senac, SEED e SEASC.

Foi pactuado que, inicialmente, serão feitos levantamentos dos cenários por região do Estado e suas demandas produtivas. Na sequência, será elaborado um planejamento com foco no mercado de trabalho.

“A partir dessas informações vamos formatar uma grade de cursos que atendam essa lacuna do mercado de trabalho que busca cada vez mais mão de obra qualificada”, pontuou Marcos Sales.

O objetivo desse contrato é qualificar cerca seis mil estudantes entre cursos técnicos, profissionalizantes, de capacitação e formação empreendedora.

“Nós temos 250 cursos profissionalizantes no Senac, nas mais variadas áreas. Administração, Logística, Qualificação Profissional, Gastronomia, Hotelaria, Comunicação, Tecnologia, Inovação, Marketing, Linguística, Empreendedorismo e Saúde, entre outros tantos. E o curso que não estiver em nossa grade, será criado para atender as demandas das regiões do Estado. Para além de qualificar, o Sistema Fecomércio pretende educar as pessoas para uma vida melhor, para que criem novos negócios e também encaminhá-las para suas oportunidades de trabalho na área”, ressaltou o Presidente Marcos Andrade.

“A melhor ação social que podemos promover é educar, qualificar e criar os meios de gerar mais empregos para nosso povo”, destacou a secretária Érica Mitidieri, pontuando que há uma grande carência de formação profissional no interior do estado e por meio desse trabalho em conjunto entre o Sistema Fecomércio e o Governo de Sergipe, haverá uma maior elevação na qualidade de vida das pessoas, com a oportunidade da conquista de uma vaga no mercado de trabalho.

“O governador do Estado quer ampliar a oferta de qualificação com o estímulo à aprendizagem profissional, justamente através desse contrato com a Fecomércio e o Senac”, ratificou o vice-governador e secretário de Educação, Zezinho Sobral.

A previsão é de que o projeto deve começar em março, com previsão inicial de capacitar dois mil alunos das escolas públicas estaduais. Os cursos profissionalizantes terão nas unidades móveis o principal mecanismo pedagógico. O Senac também colocou à disposição do projeto, o trabalho desenvolvido pelo Banco de Oportunidades – Senac Carreiras, um serviço gratuito da instituição que proporciona a interação entre egresso, mercado de trabalho e a oportunidade de se tornar um empreendedor de sucesso.

Fotos: James Santos | Fecomércio

Senac SE