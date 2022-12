Faustão diz não para Record e segue na Band: ‘Lá tenho liberdade’

Ideia da emissora era contar com o apresentador aos domingo. Faro seria deslocado para os sábados

Faustão negou o convite feito pela Record para ele comandar um domincal na emissora. A informação é do portal Notícias da TV.

De acordo com a reportagem, a ideia da Record era contar com o apresentador com um programa noturno. Rodrigo Faro, que hoje tem um programa no dia mais concorrido da semana na emissora paulista, iria ser deslocado para os sábados se aceitasse.

“Lá tenho liberdade e me pagam direitinho”, disse Faustão em entrevista ao postal. Agora, o que ainda não está certo se o programa do apresentador continua sendo diário, de segunda a sexta, ou se vai ocupar o horário nobre em um ou dois dias por semana. A decisão deve ser tomada nas duas próximas semanas.

Faustão chegou a jantar com Antônio Guerreiro, vice-presidente de Jornalismo da Record. No entanto, a ideia partiu da área comercial do canal.

Fausto tem cinco anos de contrato com a Band. Ele pode deixar a emissora a qualquer momento, sem pagamento de multa. A emissora também pode dispensá-lo sem arcar com qualquer tipo de indenização.