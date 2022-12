Pelé segue tratamento no Hospital Israelita Albert Einsten

O ex jogador trata de uma infecção respiratória e quadro é estável.

Desde a última quarta-feira (30) o ex-atleta Edson Arantes do Nascimento, Pelé, foi internado no hospital referência de São Paulo.

Segundo nota do hospital “A equipe médica diagnosticou uma infecção respiratória, que vem sendo tratada com antibióticos. A resposta tem sido adequada e o paciente, que segue em quarto comum, está estável, com melhora geral no estado de saúde. O ex-jogador continuará internado nos próximos dias para continuidade do tratamento

Lembrando que o rei do futebol, foi internado para uma reavaliação da terapia quimioterápica do tumor de colón identificado em setembro de 2021