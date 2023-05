Etanol e gasolina ficam mais caros nos postos do Brasil

Os preços médios do etanol, da gasolina comum e da gasolina aditivada subiram nos postos de todo o país na última semana, segundo o levantamento divulgado nesta segunda-feira pela a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O etanol teve o maior aumento: custava, em média, R$ 4,10 no país e passou para R$ 4,15, entre os dias 30 de abril e 6 de maio — uma alta de 1,22%. A gasolina comum, que ficou com o valor estável em R$ 5,51 na última semana, voltou a ter alta, de 0,18%, a menor registrada na pesquisa divulgada nesta segunda, e seu preço médio passou para R$ 5,52. A gasolina aditivada, que custava R$ 5,67 em média nos postos de todo o país, agora está em R$ 5,69 — um aumento de 0,35%.