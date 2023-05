Senac SE abre vagas gratuitas para três cursos na área da saúde no CEP de Aracaju

O Centro de Educação Profissional (CEP) do Senac em Aracaju está com inscrições abertas para três cursos, ofertados por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG), todos na área de saúde. São 44 vagas no total, para duas capacitações e um curso técnico, cujas aulas estão previstas para iniciar dia 15 deste mês.

São 10 vagas para a turma de Cuidador de Idoso, com carga horária de 160 horas/aula, que serão ministradas de segunda à sexta, das 19h às 22h, com previsão de encerramento no dia 12 de setembro deste ano. Já para Massagista, estão sendo ofertadas 12 vagas, com 240 horas/aula, que ocorrerão de segunda à sexta, das 13h às 17h e finalização prevista para dia 8 de agosto de 2023.

O terceiro curso é Técnico em Massoterapia, com capacidade para 22 alunos, cujas aulas acontecerão de segunda à sexta, das 18h às 22h. Para este, o interessado precisam estar cursando ou concluído o ensino médio. Com carga horária de 1.200 horas/aula, a conclusão está prevista para o dia 29 de junho de 2024.

Os interessados têm até o dia 9 deste mês para se inscreverem no portal do PSG. O resultado será divulgado no dia 10, quando os selecionados podem começar a efetuar as matrículas presencialmente no CEP de Aracaju, que serão encerradas na quinta-feira, 11. Para todos eles, a idade mínima do candidato é de 18 anos.

Mais detalhes podem ser obtidos no portal http://psg.se.senac.br/PSG/ .

Confira os documentos necessários para fazer a inscrição e que devem ser apresentados no ato da matrícula:

Cursos

RG e CPF (original e cópia);

Comprovante de residência com CEP (original e cópia).

Declaração de escolaridade original, com no máximo 30 dias de emitida, ou histórico (original e cópia) – caso não possua, no ato da matrícula, precisará preencher a autodeclaração de escolaridade, comprometendo-se em entregar o documento original em até 30 dias.

Cursos Técnicos

RG e CPF (original e cópia);

Comprovante de residência com CEP (original e cópia);

Certificado de conclusão do ensino médio (original e cópia) ou declaração de que está cursando o ensino médio, a partir do 2º ano;

Carteira de Reservista (para homens até 45 anos) (original e cópia),

Título de Eleitor (original e cópia).

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e Instituto Fecomércio em Sergipe. Presidida por Marcos Andrade, a entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.