Estudantes de Medicina da UFS realizam a 9ª edição da peça “O Futuro da Humanidade”

No dia 1 de novembro, às 19h, uma terça-feira, no Teatro Atheneu, em Aracaju, a Turma 112 do curso de Medicina da Universidade Federal de Sergipe (UFS) apresentará a peça teatral “O Futuro da Humanidade, a jornada de um estudante de Medicina em busca de um mundo melhor”. O espetáculo é uma adaptação do livro homônimo do psiquiatra Augusto Cury.

O evento, que está na nona edição, já se tornou tradição para os alunos da disciplina Anatomia Humana I, lecionada pelo Prof. Dr. José Aderval Aragão, idealizador do projeto. A peça de teatro foi inserida a como tarefa extraclasse com o objetivo de mostrar aos futuros médicos questões humanas que extrapolam os limites biológicos da Medicina.

“Aproveitamos o início do curso para mostrar a eles a importância de tratar o paciente com empatia, respeito e olho no olho”, ressalta o professor. Segundo Dr. Aderval Aragão, o espetáculo tem, também, o intuito de promover, através da arte, um momento de descontração e relaxamento entre os estudantes.

No livro “O Futuro da Humanidade”, Marco Polo, um jovem aspirfoi inserante a médico, de espírito livre e aventureiro, cheio de sonhos e expectativas, vê-se diante de uma realidade dura e fria: a falta de respeito e sensibilidade dos professores em relação aos pacientes com transtornos psíquicos. Indignado, ele desafia profissionais de renome internacional para provar que os pacientes com problemas psiquiátricos merecem mais atenção, respeito e dedicação – e menos remédios.

Todos os alimentos arrecadados serão doados a duas instituições beneficentes e sem fins lucrativos: Associação dos Amigos da Oncologia (AMO) e Associação de Apoio ao Adulto com Câncer do Estado de Sergipe (AAACAASE). O evento conta com o apoio dos seguintes parceiros: Sociedade Médica de Sergipe (Somese), Aragão Studio, Frame, Jalekos & Cia. Ah, a entrada é apenas 2 quilos de alimentos não perecíveis.

Da assessoria