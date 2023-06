Embaixador da Irlanda vem a Sergipe para conhecer artesanato regional

Nesta segunda-feira (26), foi iniciada a agenda do embaixador da Irlanda no Brasil, Seán Hoy, em Sergipe.

O saber fazer da renda irlandesa produzida no município de Divina Pastora se tornou Patrimônio Histórico e Imaterial de Sergipe e chamou a atenção do embaixador da Irlanda. De acordo com ele, o objetivo é conhecer o trabalho do artesanato das rendeiras sergipanas e apoiar o desenvolvimento de pequenos e médios empreendedores para o mercado nacional e internacional. “Estamos em Sergipe pela primeira vez, para conhecer a renda irlandesa, aprender e identificar quais são as oportunidades para futuro empreendimento. Esperamos voltar de Sergipe com boas notícias e com novos parceiros, no intuito de difundir a renda irlandesa para os outros lugares. Estamos felizes em viabilizar essa parceria com as entidades locais e, também, em poder compartilhar todo esse conhecimento”, disse o embaixador.

Durante a manhã de hoje, ele participou de uma reunião com a classe empresarial, na sede da Fecomércio. No período da tarde, ele foi a Universidade Federal de Sergipe e a Universidade Tiradentes.

Já na terça-feira (27), Seán Hoy vai à cidade de Divina Pastora para conhecer de perto a renda irlandesa.

Por redação Portal A8SE