Número de queimados aumenta em mais de 50% durante período junino em Sergipe

Nesta segunda-feira (26), o Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse) divulgou o balanço de queimados e acidentes de trânsito durante o período junino. Os dados são referentes ao período de 1º a 25 de junho.

De acordo com o levantamento, os acidentes de trânsito continuam liderando o ranking, com 362 ocorrências, o que representa um aumento de aproximadamente 20% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando foram contabilizados 302 casos. O número de vítimas de queimaduras sofreu um crescimento de mais de 50% em relação a 2022.

Acidentes de trânsito

Ainda sobre os atendimentos voltados ao trânsito, a maior parte envolve motocicletas, com 275 atendimentos realizados no Huse. O dado corresponde a um crescimento de 28% em comparação ao mesmo período de 2022, quando foram contabilizadas 215 ocorrências no pronto-socorro da unidade hospitalar.

Durante o final de semana do São João, do dia 23 a 25, foram registrados 70 atendimentos envolvendo acidentes de trânsito. Destes, 57 foram com motocicletas, um número considerado alarmante.

Queimados

O Huse totalizou 77 casos de queimadura. Os dados representam um aumento de mais de 50% quando comparados ao mesmo período de 2022, quando foram registrados 51 atendimentos.

Apenas no final de semana do São João, do dia 23 a 25, foram 22 atendimentos a pessoas que foram atendidas vítimas de queimaduras. Destas, 19 sofreram acidente com fogos de artifício.

Ainda com relação aos queimados, o quantitativo de casos relacionados ao manuseio de fogos de artifício já é superior ao registrado durante todo o mês de junho de 2022, que contabilizou 27 ocorrências. Este ano, até o dia 25 de junho, o hospital já registrou 41 casos. Em algumas situações, pacientes tiveram amputações de membros.

“A frase sempre é: não solte fogos. Ou se você não consegue segurar a vontade, vigie suas crianças, porque elas não têm o discernimento do que é certo e do que é errado. A criança é o tipo de paciente que não sabe quais fogos explode ou não, e este material tem que ser manuseado por pessoas que tenham conhecimento sobre o assunto. A gente precisa lembrar que muitas das fábricas não têm regulamentação, provavelmente com material de pior qualidade, fogos velhos e isso provoca o aumento nos números de acidentes”, pontuou o coordenador da Unidade de Tratamento de Queimados (UTQ), o cirurgião plástico Bruno Cintra.

Atendimentos por queimaduras de janeiro a maio de 2023

– Janeiro: 38

– Fevereiro: 30

– Março: 27

– Abril: 35

– Maio: 33