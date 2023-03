Em visita institucional Conselho de Psicologia dialoga sobre parcerias com a Fecomércio  

Com o objetivo de firmar parcerias, o Presidente do Conselho Regional de Psicologia de Sergipe (CRP19), Adriano Barros, esteve em visita institucional ao Presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Marcos Andrade.

Adriano Barros apresentou o CRP19 e sua atuação no Estado de Sergipe. “Atualmente em Sergipe somos mais de três mil profissionais da Psicologia. O CRP19 é uma autarquia federal que tem como função precípua orientar e fiscalizar a atuação profissional”, pontuou.

Marcos Andrade expôs as ações da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado que representa o setor terciário e administra o Sesc/SE e o Senac.

“O Senac é a maior escola de educação profissional do Brasil. Atua no mercado sergipano há 75 anos, oferecendo cursos de formação inicial e continuada, de educação profissional técnica de nível médio e cursos superiores (Rede EAD Senac). O Regional Sergipe dispõe de Unidades em Aracaju, Itabaiana, Lagarto, Nossa Senhora da Glória, Propriá e Tobias Barreto. O Sesc oferta ações de saúde, educação, cultura, esporte, lazer e promoção social. Atua para o bem-estar dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, empresários e seus dependentes e estende seus serviços para a população em geral”.

O diálogo entre os representantes das entidades permeou pela intenção mútua de firmar parcerias para ações futuras.

“Nós temos diversas atividades e eventos no calendário do CRP19 e pensamos em trazer os debates para este ambiente pedagógico que é o Senac, assim como angariar eventos nacionais para as instalações do belíssimo hotel do Sesc, localizado em um dos principais cartões postais da nossa capital”, ressaltou Barros.

“A visita do Conselho de Psicologia foi uma grata surpresa e uma satisfação. Quando alguém nos procura, enquanto entidade, ficamos felizes porque sabemos que estamos no caminho certo em nossas ações e intenções. O nosso diálogo foi bastante proveitoso no sentido de progredir no trabalho de oferta de serviços, seja no cuidado com as pessoas ou na aprendizagem. Vamos avançar enquanto Sesc e Senac junto com o Conselho para melhorar tanto no serviço prestado aos alunos quanto trazer profissionais da área de psicologia. Isso nos leva a crer que podemos fazer o melhor pelo ser humano”, finalizou Andrade.

