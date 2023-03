Conselhos Regionais de Psicologia e de Medicina firmam parceria com foco nas fiscalizações

O Presidente do Conselho Regional de Psicologia de Sergipe (CRP19), Adriano Barros, esteve em visita institucional ao Conselho Regional de Medicina (CREMESE), com o objetivo de firmar parceria com foco nas fiscalizações.

“A reunião foi muito produtiva. A cooperação entre as duas autarquias vai resultar em uma melhor efetividade dessas inspeções”, afirmou Adriano Barros.

O Presidente do CREMESE, Jilvan Pinto Monteiro, ressaltou a importância do trabalho conjunto.

“Os dois Conselhos têm a obrigação de verificar a qualidade do atendimento e as condições do local de trabalho para que as pessoas possam exercer a profissão, sem colocar em risco os pacientes e sem comprometer o seu diagnóstico, sua evolução e o seu tratamento. Cada um focando na sua área e construindo uma melhora mais ampla na qualidade do atendimento dos pacientes”, ressaltou.

Adriano Barros destacou que, para além do papel fundamental dos Conselhos de regulamentar e fiscalizar, há ainda o cumprimento de funções de interesse social.

“Os Conselhos atuam para coibir o exercício ilegal da profissão, protegem as prerrogativas dos inscritos e no desempenho das atribuições de fiscalização, protegem a coletividade”, finalizou.

Ascom CRP19