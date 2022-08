Em apresentação no Flamengo, Pulgar se esquiva de polêmicas e exalta torcida rubro-negra

O volante chileno Erick Pulgar, ex-Fiorentina, foi apresentado oficialmente pelo Flamengo na tarde desta quinta-feira, no CT Ninho do Urubu. O jogador de 28 anos, que chega para suprir a ausência de Willian Arão, vendido ao Fenerbahçe, da Turquia, revelou a sua vontade de defender as cores do Flamengo desde o início das negociações e fez questão de elogiar a torcida rubro-negra.

“O desejo de querer jogar aqui é obviamente pelo grande clube que é, por sua história e por seus torcedores. O Flamengo tem um ambiente bastante maravilhoso. Eu já perguntava ao Isla como era o ambiente do Flamengo e como era a equipe. Desde aí comecei a querer jogar aqui. Quando começaram a conversar comigo e houve a possibilidade de vir, não tive dúvidas e vim na hora. Falei com a minha família que o ambiente do estádio era maravilhoso. Primeira vez que vejo uma torcida tão apaixonada com sua equipe”, disse.

Com passagens por alguns clubes do futebol europeu, Pulgar tem um histórico turbulento fora de campo. Em 2013, o volante atropelou e matou um idoso no Chile. Além disso, o jogador também faz uma parte de uma investigação de estupro. De acordo com o Ministério Público chileno, Pulgar não é acusado de estupro. Ele apenas é parte do processo como testemunha, pois a vítima relatou ter sido estuprada na casa do jogador.

Quando questionado sobre esses temas, Pulgar se esquivou e afirmou que não costuma responder questões que não fazem parte do futebol.