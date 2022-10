Eleições 2022: Sergipe tem mais de 1,6 milhões de eleitores aptos a votar neste domingo

Neste domingo (2), 1.671.801 eleitores de Sergipe estão aptos a irem às urnas para escolher seus representantes para governo, deputado estadual, federal e senador.

Segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral, entre os municípios sergipanos, Aracaju se destaca com o maior número de votantes, 423.799 , seguido por Nossa Senhora do Socorro, 113.347; Lagarto com 77.321; Itabaiana com 72.255 e Estância com 49.285.

Sergipe contará com 1.190 locais de votação em suas mais de 5 mil seções eleitorais. Ao todo, a Justiça Eleitoral contará em Sergipe com auxílio de mais de 24 mil mesários, que vão auxiliar os eleitores na hora do voto.

Perfil

São 888.191 mulheres do total de 1.671.80 dos aptos a votar no estado. A maior faixa etária feminina está concentrada entre 45 e 59 anos, que corresponde a 215.219 eleitoras. O número do público masculino é de 783.610.

Um levantamento do Tribunal Super Eleitoral cita ainda o estado civil do eleitorado de Sergipe e aponta que a maioria dos votantes é de solteiros. Quanto ao grau de instrução, mais de 28% têm apenas o ensino fundamental incompleto e 7,35% do eleitorado tem o ensino superior completo.

Fonte: G1 SE

