Egresso do Senac Sergipe vence o Prêmio Gastronomia Preta na categoria bartender

O prêmio do Festival de Gastronomia Preta 2023, na categoria bartender, pertence ao Estado de Sergipe. O vencedor foi o egresso do Senac Sergipe, Samuel Oliveira, que apresentou o drink à base de mangaba. Samuel fez o curso de Garçom ofertado pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG) e descobriu a sua vocação no mundo dos drinks e coquetéis.

Para participar da premiação, ele contou com total apoio do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, que o levou inclusive para conhecer o trabalho das catadoras de mangaba e a cadeia produtiva da fruta. O drink que ele apresentou, competiu com mais dois, preparados pelos bartenders Ana Negra, de Brasília, e Fernando Spolaor, de São Paulo.

“Estou bastante feliz por essa conquista em um festival nacional. Sou grato a todos que sonharam junto comigo. O apoio do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac foi essencial para a minha vitória, pois se não fosse essa ajuda, não conseguiria ter ido ao Rio de Janeiro apresentar o drink no festival”, declarou Samuel Oliveira.

O bartender relembra o momento quando seu nome foi anunciado como o ganhador do prêmio.

“Foi muita emoção quando anunciaram meu nome como ganhador. A minha primeira reação foi ficar parado e vi um filme passando na minha cabeça sobre tudo que sempre lutei, que corri atrás. Foi uma fração de segundos para eu perceber que tinha ganho. Comecei a escutar o pessoal perguntando “Cadê o Samuel?” e daí me toquei que era eu mesmo e fui para o palco receber a premiação”.

Gastronomia Preta

O Festival Gastronomia Preta, que aconteceu no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) RJ e na Praça da Pira, nos dias 25 e 26 de novembro de 2023, é um evento pensado para que as pessoas pretas assumam seus papéis de destaque por meio da culinária. A ideia do Festival surgiu após a realização da primeira edição do Prêmio Gastronomia Preta, em 2022, quando foi muito bem recebido pelo público e pela mídia especializada.

O Prêmio Gastronomia Preta celebrou os melhores profissionais da Gastronomia em todo o Brasil, com a revelação dos ganhadores em 26 categorias e três homenagens.

A cerimônia de entrega aos vencedores aconteceu no final da tarde e início da noite do dia 26 de novembro, no palco do Festival Gastronomia Preta, conduzida pelos chefs Paulo Rocha e Aline Guedes. Após a premiação, o evento foi finalizado com a apresentação da bateria da GRES Beija-Flor – Escola de Samba Oficial do Festival Gastronomia Preta.

Senac transformando vidas

A história do egresso Samuel Oliveira como bartender começou em 2019 com uma indicação de um parente que viu nas redes sociais do Senac a oferta de vagas para um curso gratuito de Garçom.

À época, Samuel estudava no ensino médio em uma escola pública à noite, e durante o dia buscava conhecimento com foco no mercado de trabalho.

“Percebi no curso uma oportunidade de mudar de vida por meio de uma formação que me permitiria, inclusive, encaminhamento para atuar na área, através do Banco de Oportunidades. Estudar no Senac me permitiu descobrir no curso de garçom, a minha vocação”, ressalta.

Logo após concluir o curso, surgiu uma vaga na área pela qual Samuel se apaixonou e tanto se dedicou.

“Atuo no restaurante do Museu da Gente Sergipana, com horário que me possibilita ainda trabalhar em eventos particulares. É uma agenda cheia de domingo a domingo. Vivo do meu trabalho e me sinto realizado”, pontua.

Especialista e apaixonado por preparo de drinks e coquetéis, Samuel inova em suas produções, sempre com um toque regional.

“Gosto de combinar sabores e alguns drinks que elaborei, usando frutas regionais, agradaram bastante quem experimentou. A exemplo desse à base de mangaba, que me garantiu o Prêmio Gastronomia Preta 2023”.

Senac|SE