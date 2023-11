Edição Aracaju do “Invista em Você” ofertará 13 oficinas gratuitas

O Senac Sergipe realizará na manhã de sábado, 2 de dezembro, mais uma edição do “Invista em Você – Faça Senac”, no auditório José Hilton Ribeiro, no Centro de Educação Profissional (CEP) de Aracaju. O evento acontecerá das 8h30 às 12h, contará com 13 oficinas gratuitas e com certificado de participação, atendendo todos os segmentos dos cursos ofertados pela instituição de educação.

De acordo com o coordenador dos cursos de Gestão, Marco Gonçalves, os conteúdos das oficinas são atuais e atendem as tendências de mercado.

“Nós acreditamos que a melhor ferramenta que o ser humano tem é investir no seu próprio desenvolvimento, na própria qualificação. Então, esse é o momento de estar se atualizando, pois observamos que aconteceram diversas mudanças no mercado, principalmente agora com o crescimento da Inteligência Artificial, a IA. Quem quer estar sempre preparado para o trabalho, tem que buscar constantemente qualificações e atualizações sobre a área em que atua”, enfatiza.

No Invista em Você, os participantes poderão escolher entre as 13 oficinas que serão ofertadas.

“Traremos para o evento, temas como finanças pessoais até as últimas tendências em cortes femininos. Vamos ter oficinas de edição de vídeos, de hotelaria, de primeiros socorros, entre muitas outras. Será um momento para troca de saberes, networking e vivências, que visam gerar um impacto positivo, tanto na vida pessoal quanto na trajetória profissional”.

Poderão participar profissionais de todas as áreas, empresários, empreendedores e estudantes, do ensino fundamental ao superior, conforme destaca a gerente do Núcleo de Desenvolvimento e Implementação Educacional (NDIE), Cristiane Tavares.

“O Invista em Você é um evento importante, com foco na captação de alunos e na qualificação profissional. As oficinas foram pensadas em conjunto com a equipe do NDIE, para que atendessem todos os segmentos de cursos que o Senac Sergipe oferece. É uma oportunidade dos participantes conhecerem o que a instituição tem para oferecer”.

Oficinas:

O mercado de trabalho e as novas ferramentas de produtividade

Virei Líder, e agora?

Moedas, Mesadas e Metas: Desvendando a Educação Financeira Jovem

Noções de Primeiros Socorros

Noções Básicas de Quick Massage

Edição de vídeo com software livre

Power BI: transformando dados em insights

Noções básicas de Libras em Meios de Hospedagem

Integra moda

Marketing e criatividade na divulgação de produtos gastronômico

Identificação de Custos Fixos e Variáveis na Gastronomia

Explorando cortes avançados

Tendências femininas

Para se inscrever, clique aqui.

