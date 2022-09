E-Título: mais de 27 milhões de pessoas já ativaram a versão digital do título de eleitor

Dados do Tribunal Superior Eleitoral apontam que mais de 27 milhões de eleitores emitiram o e-Título, o título eleitoral em formato digital. O aplicativo permite a consulta ao local de votação (zona e seção eleitoral) e a verificação da existência de débitos eleitorais. Por meio do aplicativo, também é possível justificar a ausência às urnas, bem como emitir certidões de quitação eleitoral e nada consta criminal eleitoral.

De acordo com o TSE, pessoas que cadastraram a biometria na Justiça Eleitoral antes da pandemia e têm a fotografia exibida no app poderão utilizar o e-Título como forma de identificação nas Eleições Gerais de 2022. Atualmente, cerca de 118 milhões de eleitores já possuem as impressões digitais registradas na Justiça Eleitoral, número que corresponde a 75% do eleitorado nacional.

No entanto, quem deseja usar o e-Título para se identificar, precisa se planejar, pois no dia 2 de outubro, quando ocorre o primeiro turno, a emissão do e-Título estará suspensa, voltando a ser liberada a partir de 3 de outubro. Para um eventual segundo turno, a regra é a mesma: só será possível tirar a via digital do título até a véspera, ou seja, 29 de outubro.

O aplicativo pode ser baixado no celular ou tablet, na App Store e Google Play, e funciona nos sistemas Android e iOS.

Por ascom TSE