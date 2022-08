Dorival arma time com reservas para duelo com o São Paulo

Está concluída a preparação do Flamengo para o jogo com o São Paulo. O último treino antes do duelo válido pela 21ª do Campeonato Brasileiro foi realizado na manhã desta sexta-feira no CT Ninho do Urubu. Dorival Junior indicou o mesmo time que goleou o Atlético Goianiense por 4 a 1 na última semana. Na ocasião, o time teve Santos, Matheuzinho, Pablo, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas; Diego, Vidal, Victor Hugo e Lázaro; Marinho e Cebolinha.

Mesmo regularizados, Varela e Pulgar estão fora da lista de relacionados. O chileno é preparado para o jogo da terça-feira, com o Corinthians, pela Libertadores. Já o lateral-direito uruguaio será usado exclusivamente no Campeonato Brasileiro num primeiro momento, pois só poderá atuar pela competição continental em caso de vaga nas semifinais. Diego Alves e Rodrigo Caio, lesionados, seguem fora.

O duelo entre São Paulo e Flamengo tem início previsto para 20h30, no Morumbi. A partida terá transmissão da Super Rádio Tupi.