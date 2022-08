PT lança oficialmente Rogério Carvalho como candidato ao governo de Sergipe

Respondendo ao questionamento sobre o motivo da sua candidatura, ele resumiu: “Pra junto com Lula tirar Sergipe do atraso, trazer de volta o desenvolvimento, que foi uma realidade quando Deda foi governador. Para que a gente possa gerar emprego e renda e melhorar a vida dos sergipanos e da sergipanas, principalmente do povo mais pobre do nosso estado ”, disse.