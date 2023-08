Dia do Corretor de Imóveis: ACI/SE destaca os avanços e os desafios da profissão

Celebrado no próximo domingo, 27 de agosto, o Dia do Corretor de Imóveis foi estabelecido em 1962 em alusão à regulamentação da profissão e à criação do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais que representam os profissionais. A data homenageia o corretor de imóveis e reforça a sua importância para o mercado imobiliário.

A atuação do corretor de imóveis é regida pela Lei Nº 6.530, de 12 de maio de 1978, que estabelece que compete a este profissional exercer a intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis, podendo, ainda, opinar quanto à comercialização imobiliária. Para o presidente da Associação dos Corretores de Imóveis de Sergipe (ACI/SE), Anderson Ramos, a data em homenagem a estes profissionais serve para relembrarmos o quanto a categoria avançou, se consolidou e conquistou o seu espaço no ramo imobiliário.

“Mais do que um vendedor, o corretor de imóveis se torna um consultor e é quem garante o suporte necessário para que o imóvel escolhido atenda as necessidades do cliente e para que os trâmites legais ocorram de maneira mais rápida, segura e sem dor de cabeça. Com a regulamentação, o crescimento e qualificação da profissão, o corretor consolidou-se como peça chave para quem busca realizar o sonho da casa própria e também para o desenvolvimento do mercado imobiliário e da economia do país. Mesmo em meio a crise e até mesmo a pandemia, os dados mostram que o número de corretores aumentou, o que demonstra a força da profissão”, comenta.

Desafios

O mercado imobiliário vive um cenário de constante alta. Dados apontam que entre 2020 e 2021, o número de corretores de imóveis no Brasil saltou de 390 mil para 430 mil, um aumento de 11%. É justamente esse cenário positivo que demanda dos corretores de imóveis técnicas de vendas cada vez mais atualizadas.

“Hoje em dia, o principal desafio do corretor é dominar as ferramentas de tecnologia, estar atento às novidades do mercado e possuir uma boa oratória. Vivemos em um mercado cada vez mais competitivo e se destaca aquele que souber usar as redes sociais, WhatsApp e sites, por exemplo, a seu favor, e também se comunicar bem, de maneira clara e direta. Também é preciso estar alinhado com as tendências da construção civil, as novidades no mercado imobiliário e as mudanças na economia do país, incluindo as regras de crédito imobiliário e financiamento”, explica Anderson Ramos.

Há também desafios quando o assunto é defender os interesses da categoria. “Atualmente, encabeçamos diversas lutas em defesa dos corretores de imóveis. Dentro desse contexto, nosso principal desafio aqui em Sergipe é fazer com que a burocracia para compra e venda de móveis seja reduzida e todo o processo se torne mais célere. É uma mudança que beneficiará não só o corretor e o cliente, mas as próprias prefeituras, visto que as transações imobiliárias envolvem impostos e arrecadação para os municípios. Também estamos em constante campanha para que a sociedade entenda a importância dos corretores imóveis nas transações imobiliárias e, principalmente, saiba como buscar um profissional de confiança, evitando cair em golpes”, finaliza o presidente da ACI/SE.

ACI/SE

A Associação dos Corretores de Imóveis de Sergipe (ACI/SE) foi fundada em novembro de 2019 para representar os interesses e lutar pela valorização da categoria aqui no estado. Atualmente, a instituição conta com aproximadamente 200 corretores associados e mantém um calendário anual de ações voltado para a categoria e para comunidade em geral.

A entidade também mantém diversas parcerias para ofertas de serviços, entre eles, assessoria jurídica, capacitações e cursos para os corretores associados. As parcerias envolvem ainda descontos em diversos estabelecimentos comerciais e serviços.