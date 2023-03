Dia do Consumidor e as necessidades para atender um público cada vez mais exigente  

O perfil atual do consumidor brasileiro é bastante diversificado, refletindo as diferenças socioeconômicas, culturais e geográficas do país. No entanto, existem algumas tendências e características comuns que podem ser destacadas. Neste 15 de março – Dia do Consumidor, o mercado vive momentos de adaptações para atender o cliente que, após o período pandêmico, tornou-se altamente exigente, buscando serviços de excelência, personalizado, com valor agregado ao custo-benefício e que prime pela agilidade.

Essas especificidades variam de acordo com a idade, gênero, renda, educação, estilo de vida e interesses. Mas há algumas tendências gerais que podem ser observadas na maioria dos consumidores, a exemplo da opção por empresas que sejam mais responsáveis socialmente e ambientalmente. Outro ponto bastante observado é a experiência positiva e agradável em todas as interações com as empresas, tanto online quanto offline que o cliente quer ter.

Antenado às mudanças

De acordo com o gestor do Núcleo de Negócios e Relações com o Mercado do Senac/SE, Marco Antônio Gonçalves de Oliveira, atualmente o cliente busca experiências ao adquirir um bem ou serviço.

“Dados de algumas pesquisas mostram que o preço é o décimo item de avaliação para fechar um negócio, compra ou numa negociação de um bem ou serviço. O cliente busca a experiência, o que o produto que está adquirindo pode trazer de experiência para ele. É um consumidor extremamente exigente, que busca produtos personalizados, valorizando o custo-benefício, ou seja, a relação entre preço e qualidade, buscando empresas que ofereçam um atendimento de qualidade, agilidade e praticidade”, ressalta o gestor.

Essa alteração de comportamento de consumo, principalmente após a pandemia, que acelerou a adoção de tecnologia e serviços digitais especialmente nas áreas de comércio eletrônico, pagamentos eletrônicos e aplicativos de delivery, foi observado pelo Senac/SE. A instituição vem passando por modernização, desde a melhoria das unidades, à oferta de cursos que atendam à demanda do mercado e do consumidor.

“Enquanto instituição voltada para a formação profissional, o Senac tem que se adequar às novas tendências de mercado, atualizando o conteúdo dos cursos ofertados e ampliando o leque de capacitação que disponibiliza e preparar melhor os alunos que passam pelas nossas salas de aula”, descreve Marco Gonçalves.

O grande desafio é alinhar o imediatismo imposto pelas redes sociais com o consumidor que é mais tradicional, sem desistir de ser bem atendido.

“Precisamos oferecer ao nosso público formação dentro dessas novas perspectivas de consumo, para prepará-los para atender esse público que quer imediatismo, mas valoriza cada vez mais o custo-benefício do bem ou serviço que está adquirindo. É um consumidor que se preocupa com projetos sustentáveis, com respeito à diversidade e com saúde e bem-estar. É preciso entender e criar processos de inteligência que atendam os anseios desse novo perfil do cliente”, finaliza o gestor do Núcleo de Negócios e Relações com o Mercado.

