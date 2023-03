Senac/SE abre inscrições para workshop e oficinas de ovos de Páscoa

No Nordeste, assim como em todo o Brasil, o mercado de ovos de Páscoa artesanais tem crescido nos últimos anos, impulsionado pelo aumento da demanda por produtos diferenciados e personalizados, além da valorização de produtos feitos à mão e com ingredientes de qualidade. De olho nesse crescimento, o Senac/SE está com inscrições abertas para um workshop e uma oficina de ovos de Páscoa artesanais.

A referência técnica em gastronomia do Senac, Marta Moreira Aguiar, informa que as capacitações acontecerão em duas unidades da instituição.

“Ofertaremos o workshop na unidade em Aracaju, com a instrutora Edivani Andrade, nos dias 21 e 22 deste mês, no período das 18h às 22h, com valor de investimento de R$ 90. Já em Nossa Senhora da Glória será uma oficina de 15 horas, onde os participantes aprenderão a produzir bombons e ovos artesanais com o instrutor Orestes Cruz, no período de 13 à 17 de março, das 19h às 22h, com investimento de R$ 150”.

Nas capacitações, os alunos aprenderão as novas tendências nos preparos e finalizações de ovos de Páscoa, utilizando a criatividade, e como produzir produtos com qualidade e sofisticação.

“Também passamos orientações de que toda a produção deve ser feita seguindo os protocolos de higiene e segurança alimentar, como preveem as normas e regulamentações sanitárias, garantindo a qualidade do produto final. O aluno sai preparado para empreender e ter uma renda extra nesse período de Páscoa”, frisa Marta Aguiar.

Em todo o país, pequenos empreendedores têm garantido renda extra com a produção de ovos artesanais, oferecendo uma grande variedade de sabores e opções de decoração, como ovos de chocolate recheados com brigadeiro, trufas, castanhas, frutas secas, entre outros. Esses produtos diferenciados e personalizados atraem muitos consumidores que procuram ovos de Páscoa artesanais para presentear amigos e familiares com um chocolate mais exclusivo e personalizado.

Senac/SE