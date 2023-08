Desenrola Brasil: Banese adere ao programa e oferece descontos para renegociação de dívidas

O Banese aderiu ao programa de negociação de dívidas do Governo Federal ‘Desenrola Brasil’. Os clientes poderão pagar débitos em até 120 vezes, com desconto de até 100% nos encargos e juros da dívida.

O programa tem como objetivo recuperar as condições de crédito de devedores que foram negativados entre 1° de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022. O programa está dividido em duas fases e, atualmente, contempla pessoas endividadas com renda mensal de até R$ 20 mil.

A exceção é para dívidas com crédito rural; com garantia da União ou de entidade pública; que não tenham o risco de crédito integralmente assumido pelos agentes financeiros; com qualquer tipo de previsão de aporte de recursos públicos; e débitos com qualquer equalização de taxa de juros por parte da União.

Para negociar as dívidas, basta comparecer na Central de Negociação do Banese, instalada na agência Antônio Carlos Franco, em frente ao Shopping Jardins, das 10h às 16h, de segunda à sexta-feira, portando documento de identificação original (com foto).

Se preferir, o interessado pode ir até a agência onde possui relacionamento ou entrar em contato com as equipes de recuperação de créditos através dos telefones: (79) 3218-4641/ 3218-5525/ 3218- 1561/ 3218-5295/3218-1524.

Por Carolina de Morais, Portal A8SE