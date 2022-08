CRP19 participa de Conferência dos Direitos da Criança e Adolescente em Itabaianinha

Nesta quarta-feira, 10, a Conselheira Vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia de Sergipe, Daiana Santos Vieira Alves, representante ainda do Conselho Estadual da Criança e Adolescente (CEDCA) participou, em Itabaianinha, região sul sergipana, da V Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

O evento realizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Itabaianinha (CMDCA), em parceria com a Secretaria de Assistência Social aconteceu no auditório do Colégio Estadual Prefeito Joaldo Lima de Carvalho e promoveu palestras e discussões em grupo com o objetivo fortalecer o debate sobre pautas prioritárias para a infância e adolescência. Coube à representante do CRP19 a exposição do tema ‘A situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempos de pandemia de Covid-19: violações e vulnerabilidades, ações necessárias para reparação e garantia de políticas de proteção integral, com respeito à diversidade’.

“O propósito das conferências é promover ampla mobilização social nas esferas municipal, estadual/Distrito Federal e nacional para refletir e avaliar os reflexos da pandemia da Covid-19 na vida das crianças, adolescentes e suas famílias e para a construção de propostas de ações e políticas públicas que garantam os seus direitos no contexto pandêmico e pós-pandemia”, pontuou Daiana.

A Conselheira Daiana Alves representa ainda o CRP19 na coordenação da comissão organizadora da Conferência Estadual dos Direitos de Crianças e Adolescentes, evento que acontecerá entre fevereiro e agosto de 2023.

Amália Roeder | Ascom CRP19

Foto: Prefeitura de Itabaianinha