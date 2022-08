11° Batalhão realiza reunião para organização da III Corrida de Rua da OPM em Tobias Barreto

Na manhã desta quinta-feira, 11 de agosto de 2022, o Tenente Coronel Raimundo Júnior, Comandante do 11° Batalhão da PMSE, recebeu representantes do poder público municipal e da sociedade civil tobiense que estarão apoiando a corrida de rua alusiva ao 6º aniversário dessa Unidade Militar.

A reunião, teve por objetivo a distribuição de tarefas entre os organizadores do evento e faz parte do cronograma da Comissão Organizadora, da qual participam o Comando 11° Batalhão, o Conselho de Segurança de Tobias Barreto (CISTOB), a Secretaria de Esportes do município, a diretoria de trânsito da cidade (CTTU), e empresários da indústria, comércio e serviços de Tobias Barreto.

A corrida está em sua terceira edição e será realizada na tarde do dia 20 deste mês percorrendo as ruas da capital dos bordados. Quem tiver interesse nas incrições, deve acessar o link no site da Federação Sergipana de Atletismo (www.fsat.com.br), onde poderão acompanhar as informações e regras da competição ou procurar a loja física da Acessórios Modernos, na Av. 7 de Junho, em Tobias Barreto. As vagas são limitadas a 240 participantes e é facultativo aos atletas trazerem 1kg de alimento não perecível a ser entregue a comissão organizadora no local da largada. As inscrições estão acabando restando apenas 25 inscrições para as categorias.

Fonte: Comunicação Social do 11° Batalhão