Corretores preveem aumento na venda de imóveis em Sergipe neste fim de ano

A venda de imóveis no estado neste fim de ano deve crescer em torno de 10%, segundo estimativas da Associação dos Corretores de Imóveis de Sergipe (ACI/SE). A previsão positiva no setor imobiliário é motivo de celebração para quem trabalha com compra e venda de imóveis, mas também fator de alerta para os clientes.

De acordo com Anderson Ramos, presidente da ACI/SE, esse aumento na busca por imóveis é impulsionado inicialmente pelo começo de um novo ano que também um desejo de mudança entre as pessoas. “Devido ao 13º salário e a aproximação de um novo ano, as pessoas tendem a iniciar a busca por novos imóveis. A previsão é que esse ano a busca aumente 10% se comparado aos demais meses”, estimou.

Segundo ele, as mudanças na economia do país também influenciam no aquecimento do mercado imobiliário. “Com a queda da Selic, podemos esperar a retomada gradual nos moldes do período anterior à pandemia, ou seja, com preços dos imóveis acessíveis e taxa de juros favoráveis. O novo programa Minha Casa, Minha Vida, incluindo o aumento do teto e do subsídio, também tendem a aumentar a busca, assim como os grandes lançamentos das construtoras em excelentes localizações e a modernização dos empreendimentos em atendimento às necessidades dos novos consumidores”, explicou o presidente da ACI/SE. Segundo ele, as mudanças na economia do país também influenciam no aquecimento do mercado imobiliário. “Com a queda da Selic, podemos esperar a retomada gradual nos moldes do período anterior à pandemia, ou seja, com preços dos imóveis acessíveis e taxa de juros favoráveis. O novo programa Minha Casa, Minha Vida, incluindo o aumento do teto e do subsídio, também tendem a aumentar a busca, assim como os grandes lançamentos das construtoras em excelentes localizações e a modernização dos empreendimentos em atendimento às necessidades dos novos consumidores”, explicou o presidente da ACI/SE.

Preferências

Ainda de acordo com Anderson Ramos, as casas e apartamentos são os mais procurados pelos clientes. “Em geral, as pessoas estão buscando imóveis menores com capacidade para pets e área de lazer completa. Neste contexto, as casas em rua aberta lideram a intenção de compra, seguidas de apartamentos, loteamentos abertos e casas em condomínio”, disse.

Orientações

O presidente da ACI/SE explica que as pessoas devem seguir alguns passos para garantir um bom negócio. “Quem tiver interesse em comprar imóveis deve buscar uma construtora sólida que entregue no prazo e com garantia, utilizar simuladores de créditos, avaliar a melhor opção de banco com menor taxa de juros, verificar documentos e impostos e ficar atento a ofertas muito abaixo do preço”, alertou.

Outro ponto importante é se proteger contra os falsos corretores de imóveis. “Neste caso, orientamos que a pessoa pesquise referências sobre aquela imobiliária ou corretor de imóveis, verificando também se estão registrados e aptos no conselho; analise contratos e documentos, como certidões e registros antes de pagar qualquer valor; e principalmente evite empresas que não dão garantia sobre aprovação do crédito imobiliário”, finalizou.

Sobre a ACI/SE

A Associação dos Corretores de Imóveis de Sergipe (ACI/SE) foi fundada em novembro de 2019 e atua na valorização dos profissionais do estado. Atualmente, a instituição conta com cerca de 200 corretores associados e mantém um calendário anual de ações voltado para a categoria e para comunidade em geral.