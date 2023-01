Coronel Ribeiro assumirá o comando da polícia militar do estado

Coronel Alexsandro Ribeiro deixa comando do policiamento do Interior e assume Corporação

Nesta terça-feira, 03, o governador Fábio Mitidieri definiu o novo comando da Polícia Militar. Em reunião com o secretário de Estado de Segurança, João Eloy, foi definido que o comandante do policiamento do interior, coronel Alexsandro Ribeiro, assumirá a Corporação.

Coronel Alexsandro Ribeiro iniciou a carreira de Policial Militar em 1994, quando ingressou através do concurso para soldados, posteriormente também ingressou por concurso no curso de sargentos e logo em seguida no de oficial PM. Passou por unidades e subunidades na grande Aracaju, por operacionais como a radiopatrulha e desde o ano de 2010 passou a desenvolver a função de comandante em diversas cidades do interior sergipano, inclusive foi comandante fundador do 11° Batalhão em Tobias Barreto.

Após essa longa passagem pelo interior, tendo a operacionalidade como característica de trabalho, chegou ao comando do CPMI e agora foi chamado para assumir o comando geral da PM

A cerimônia de passagem de comando ocorrerá na próxima sexta-feira, dia 06, às 08 horas, no Centro de Ensino e Instrução – CEI da polícia militar, localizado no bairro América.