Conselho de Psicologia lança campanha “Psicoterapia é com o profissional da Psicologia”

Agosto é o mês da Psicologia e o Conselho Regional de Psicologia de Sergipe (CRP19) coloca em evidência a necessidade de orientar a sociedade sobre a importância de escolher a/o profissional para iniciar uma psicoterapia.

“Em suas funções, o Conselho fiscaliza o exercício da profissão e protege a sociedade, com base na ciência e ética, de maus profissionais”, alerta Adriano Barros, Conselheiro Presidente do CRP19.

Em junho de 2022, no marco dos 60 anos da regulamentação da Psicologia no Brasil, foi publicada no Diário Oficial da União a Resolução CFP nº 13, de 15 de junho de 2022, que estabelece diretrizes e deveres para o exercício da Psicoterapia por psicólogas e psicólogos, ou seja, a normativa especifica e qualifica a Psicoterapia como prática dessa(e) profissional.



De acordo com Adriano Barros, a psicoterapia proporciona um espaço seguro e confidencial para as pessoas discutirem seus problemas e preocupações psicológicas. A(O) psicólogo é treinado para ouvir, compreender e ajudar os indivíduos a explorarem suas emoções, pensamentos e comportamentos. Isso pode ajudar a aliviar o estresse e a tensão emocional, além de auxiliar na resolução de conflitos internos.

“Ao exercer a psicoterapia, o psicólogo preza pelo conhecimento científico, compromisso ético, promoção da saúde, liberdade, dignidade, igualdade, inclusão e respeito”.

Para Barros, as pessoas têm direito a uma escuta qualificada, com profissional psicóloga(o), e não com os que se auto intitulam psicoterapeutas.

“Como pessoas, sem conhecimento científico podem oferecer suporte e promoção da saúde mental em sua plenitude? Psicoterapia não é sugestão, é ciência!”, finaliza o Conselheiro Presidente.