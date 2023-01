Conselho de Psicologia cria Comissão de Relações Étnico Raciais

Durante a 4a Plenária, realizada em 14 de janeiro, o Conselho Regional de Psicologia de Sergipe, por unanimidade, aprovou a criação da Comissão de Psicologia e Relações Étnico Raciais. Antes, as pautas eram tratadas em nível de Grupo de Trabalho (GT), criado na II Plenário – gestão 2013- 2016.

“O Grupo de Trabalho foi criado ainda na nossa gestão e agora tenho orgulho de, novamente, ser presidente da autarquia e transformar este importante espaço de debate sobre o exercício ético da profissão, o processo de reconstrução identitárias, suas relações e subjetividades, em uma comissão permanente”, relata Adriano Barros, Conselheiro Presidente do CRP19.

A Comissão de Psicologia e Relações Étnico Raciais será presidida pela Conselheira Sara Santos Silva.

“O coletivo de conselheiras (os) pretas (os), o qual agrega conselheiras (os) dos conselhos regionais e federais, discute a importância de transformar os grupos de trabalhos sobre a referida temática em comissões fazendo assim gestão das deliberações da categoria profissional no Congresso Nacional da Psicologia (CNP)”, pontua a psicóloga.

Primeira Presidente CPRER

Sara Santos Silva é psicóloga graduada em 2005, com atuação em Psicologia Clínica e Social com formação para Bancas de Heteroidentificação pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul – IFMS. A Perita Examinadora do Trânsito/UFAL, é graduanda em Ciências da Religião/UFS.

A proposta de Sara Silva para a nova comissão é fazer uma coordenação ativa de ações que possam promover a equidade racial nas práticas de psicólogas(os) e no próprio sistema conselhos, seguindo as deliberações do CNP e da APAF.

“O nosso papel será de condutora da atuação da presidência da Comissão de Relações Étnico-Raciais. Estão sendo pensados grupos de trabalhos para as temáticas da comissão, por isso, convidar psis e estudantes pretos, indígenas, ciganos e demais que tenham interesse em contribuir com essa Comissão, será o nosso primeiro passo”.

A construção do espaço de fomento às discussões será dividida em etapas com ações internas e externas, técnico científicas, políticas e eventos.

“Essas ações terão como propósito o diálogo junto aos Poderes Judiciário e Legislativo (estadual e municipal); secretarias, comitês e comissões (estaduais e municipais). Buscaremos interlocução ainda com lideranças sindicais e comunitárias e articulação com as demais Comissões do CRP19 e Comissões de Relações Ético-Raciais de outros CRs com o intuito de promover a participação de estudiosos da área que possam contribuir com o desenvolvimento da profissão no Estado. Além disso, vamos contribuir com a formação inicial e continuada da psicóloga no atendimento à população negra, indígena, povos tradicionais”, finaliza.

