Avançam as tratativas para instalação de unidade Senac em Santana do São Francisco

O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Marcos Andrade, ao lado do diretor Regional do Senac/SE, Marcos Sales, recebeu em seu gabinete, o prefeito de Santana do São Francisco, Ricardo Roriz, e a primeira-dama e secretária de Ação Social do município, Renata Roriz. O foco do encontro foi avançar nas tratativas da instalação de uma unidade do Senac na localidade, bem como sobre cursos que serão ofertados ao longo deste ano.

“O objetivo foi agilizar o processo de doação do prédio que o município de Santana do São Francisco tem, onde vamos fazer um trabalho social numa região que tem o pior IDH e Ideb do Estado. Estaremos presentes com cursos, principalmente por meio do Programa Senac de Gratuidade, para que possamos fazer a diferença naquela região”, destacou o presidente da Fecomércio.

A oferta dos cursos no município qualificará principalmente os jovens, gerando oportunidade de expandir o leque de oportunidades de trabalho.

“Em Santana do São Francisco, nós temos duas profissões: artesão e pescador. E através do Senac, daremos aos jovens uma nova profissão, uma oportunidade melhor de emprego, principalmente no setor de hotelaria”, relatou o prefeito Ricardo Roriz.

Os cursos que serão ofertados têm foco no empreendedorismo, incentivo à independência e empoderamento feminino.

“A cidade tem pouco oportunidades de trabalho e a maioria é para homens. É uma região que precisa olhar para as mulheres e dá a elas esperança de que também serão inseridas no mercado de trabalho. Com essa parceria, a nossa expectativa é que as mulheres consigam realmente realizar os sonhos delas que é trabalhar, ter seu sustento. A mulher merecer ocupar o lugar que ela quiser”, ressaltou Renata Roriz.

Inicialmente, de acordo com Marcos Sales, as capacitações serão ofertadas em Santana do São Francisco, através da Unidade Móvel do Senac.

“Primeiro vamos levar a Unidade Móvel para oferecer os cursos ligados à área de hotelaria. E segundo, começamos o diálogo para a construção de uma unidade do Senac para atender todo o baixo São Francisco. Capacitar mão de obra é a nossa missão e nada melhor do que satisfazer as regiões mais necessitadas e carentes de mão de obra qualificada”.

Na reunião, já ficou agendada uma visita da equipe técnica do Núcleo de Engenharia, Arquitetura e Infraestrutura (NEAI) ao local que será doado pela prefeitura, para instalação de uma unidade do Senac no município.

Visita Técnica

Os secretários de Meio Ambiente, Valberg Costa, e o Adjunto de Administração de Santana do São Francisco, César Sales, e a engenheira Otávia Fernanda, acompanharam a visita ao local, feita pela engenheira e gerente do NEAI, Priscila Melquíades e o arquiteto Quiones Aquino.

“A nossa missão em Santana do São Francisco foi verificar a estrutura da obra que está paralisada, que a prefeitura quer doar para implementar um Senac. Vistoriamos toda a obra, entendemos quais são as melhorias que o município quer fazer na infraestrutura do entorno, a parte de arquitetura e verificamos as condições físicas do local”, relatou Quiones.

Os pontos levantados durante a visita técnica e as adequações necessárias serão colocados no projeto a ser entregue pela Fecomércio e Senac à prefeitura, conforme explica Priscila Melquíades.

“Avaliamos a obra que já tem uma parte construída, que seria uma creche, porém houve paralisação o município tem planos para fazer a doação para o Senac, para construção de uma escola profissionalizante. Fomos analisar junto com a equipe da prefeitura a viabilidade dos cursos que o Senac oferece para montar as salas de acordo com as capacitações. Verificamos o estado da obra e a primeira avaliação que fizemos é que está em ótimas condições. Os próximos passos serão verificar a doação junto ao Departamento Nacional e em seguida a efetivação da doação por parte da prefeitura para o Senac, para a instalação de uma unidade no município”.

