Comandante-geral recebe o prefeito de Tobias Barreto no QCG

O comandante-geral da Polícia Militar de Sergipe, coronel Alexsandro Ribeiro, recebeu na tarde desta terça-feira, 2, no Quartel do Comando Geral (QCG), o prefeito de Tobias Barreto, Dilson de Agripino.

Durante a visita, o prefeito de Tobias Barreto fez questão de agradecer pelo policiamento preventivo da PMSE durante a realização do evento Carnatobias, realizado entre os dias 21 e 23 de abril. “Os agradecimentos que fiz hoje ao coronel Ribeiro também vêm da população de Tobias Barreto, pelo apoio do Governo do Estado e do governador Fábio Mitidieri, e especialmente, pelo empenho da Polícia Militar, durante o Carnatobias 2023. Com uma média de 150 policiais militares, Tobias Barreto brincou em paz e quem visitou a cidade ficou feliz. Todos comentaram: que apoio impressionante da PM no Carnatobias, não houve nenhum incidente. Então agradeço ao comandante, coronel Ribeiro, e a todos que fazem a Polícia Militar de Sergipe”, afirmou Dilson de Agripino.

Por Portal Sergipano