Com tema “Corpo&Morada” e 34 ambientes, CASACOR Sergipe será aberta ao público nesta quarta-feira, 4

Maior e mais completa mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo do Brasil e das Américas, a CASACOR Sergipe 2023 abre nesta quarta-feira, 4, as suas portas para o público. Até o dia 26 de novembro, o evento ficará aberto para visitação no icônico prédio Castelinho, um imóvel do início do século XX, construído em estilo eclético, no Bairro Industrial, às margens do Rio Sergipe.

Com o tema “Corpo&Morada”, o público poderá apreciar 34 ambientes que foram projetados por um elenco composto por 41 arquitetos, paisagistas e designers de interiores de Sergipe e da Bahia. Com trabalhos inovadores, a terceira edição da CASACOR Sergipe reúne o que há de mais alto padrão e qualidade na área e foi inaugurada oficialmente no último domingo, 1º, em uma festa especial que reuniu profissionais da mostra, imprensa, empresas parceiras e convidados.

Essa edição do evento oferece ao visitante uma temporada com muita diversão, encontros e celebrações. A programação ampla e variada inclui gastronomia, moda, entretenimento, design, lojas e conteúdo.

“A CASACOR é um evento de relacionamento e de altíssimo padrão e qualidade. É como se você estivesse visitando um centro de excelência que vai te inspirar das mais variadas formas. Você pode não ter aquele mobiliário caríssimo, mas poderá se inspirar no posicionamento, no uso da cor e na composição com os elementos. A CASACOR ensina a sonhar. A gente vende sonhos”, descreve Carlos Amorim, diretor da franquia da CASACOR em Sergipe e na Bahia.

Carlos Amorim explica por quais motivos o tema da terceira edição da CASACOR Sergipe é “Corpo e Morada”. Ele, juntamente com José Araújo, assina a curadoria da mostra. Já a direção operacional é do Matheus Freitas, engenheiro chefe da CASACOR. “Se você cuida da sua casa, a casa cuida de você. A casa é como um amigo, um espaço de conforto, com aquele acolhimento e proteção. A casa protege a gente da intolerância, da violência, do ambiente externo que, muitas vezes, tem se tornado hostil. A ideia da temática ‘Corpo e Morada’ é basicamente isso”, afirma.

Anualmente, a CASACOR ocorre em 21 praças nacionais e mais seis internacionais, compartilhando tendências do mercado e oportunizando ao público visitante experiências únicas, um mergulho em arte, cultura, além de oferecer fonte de inspiração e contato com grandes profissionais da área. A mostra tem patrocínio master da Deca, cujo espaço foi assinado pela arquitetura Aline Dantas, da Audi, em evidência no ambiente Urban Garden, assinado pelo arquiteto Junior Ordonez, além da Coral, presente em todos os ambientes, e do Banco Oficial de Brasília.

Elenco 2023

Profissionais de renome de Sergipe e da Bahia, tanto veteranos como estreantes, estão participando da CASACOR Sergipe. Um elenco de peso que mergulhou no seu universo interior para trazer ao público ambientes criativos, contemporâneos e de impacto. Espaços que traduzem a relação do ser humano com o seu corpo, porém na condição de morada e local de acolhimento, subjetividade e conhecimento. Confira:

Fred Libório, Ana Libório e Gandara Junior (muro, calçada e fachada), Kátia Carvalho, (lounge e bilheteria), Ézio Déda, Maicon Amorim e Andréa Fonseca (Vagão), Danilo Sobral, Camila Faro e Bruno Alves (Jardim de boas-vindas), Wesley Lemos (Loft 01, Márcio Davi (Loft 02), Gleide Belfort (Espaço gourmet), Lúcia Helena (Espaço do leitor), Gabriela Batalha (Banheiros públicos), Mayra Lima (Loft 03), Aline Dantas (Espaço Deca), Jota Lisboa e Luiz Marcel (Casa 02), Junior Ordonez (Living Outside), Carlos Rezende (Casa 03), Andrea Galindo (Resto Bar),

Também integram o elenco: Eric Lima (Banheiros PCD’s), Gustavo Leão (Suíte Externa), Lígia Corrêa (Spa/Banho), Ana Porto (Jardim Oriental), Kelly Ribeiro (Capela), Jeane Alves (Varanda 01), Gabi Martins (Vestíbulo), Kika Matos (Estar 01), Marcos Brito (Home Office), Alane Medeiros (Living com Jantar), Elissandro Matos (Circulação/Galeria de Arte), Michelle Goes (Living Home), Lucas Lemos (Varanda 02), Gabriel Gois (Sala Íntima), Lu Guedes (Banheiro de Bebê), Isa Ribeiro (Quarto de Bebê), Wal Bastos (Cozinha do Cheff), e Lainy Lemos e George Machado (Jardim/Paisagismo).

Segunda maior mostra do Nordeste

A CASACOR Sergipe hoje é considerada a segunda maior mostra da Região Nordeste. O evento envolve mais de 300 profissionais diretos no processo de execução e funcionamento e gera aproximadamente mil empregos indiretos.

“Em 2023, houve uma expansão significativa da mostra, além do mais, os espaços se tornaram ainda mais criativos e ricos. Este ano, estamos com uma área construída enorme. Construímos quase 3.000 metros quadrados e foram sete construções externas. Isso demonstra o vigor de Sergipe não apenas na parte da arquitetura e design de interiores, mas da engenharia e da tecnologia. Transformamos a CASACOR Sergipe numa referência internacional”, relata Carlos Amorim.

Funcionamento

A CASACOR Sergipe 2023 está instalada no Castelinho, localizado na Avenida General Calazans, nº 352, Bairro Industrial, e ficará aberta ao público de quarta a sexta-feira das 16h às 22h; aos sábados, das 15h às 22h; e aos domingos e feriados, das 15h às 21h.

Os ingressos para visitar a mostra podem ser adquiridos na bilheteria do Castelinho e também no site appcasacor.com.br. Nos dias de quarta e quinta-feira, a entrada custa R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada) e de sexta-feira a domingo custa R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada).