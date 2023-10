A Fazenda Aracuipe, localizada no Povoado Santa Isabel, em Pirambu será palco do Primeiro Aracuipe Reggae Music. Além da beleza exuberante do local que é conhecida como Lençóis Sergipanos, os visitantes terão a oportunidade de assistir a dois shows de reggae com Junior Mozian, vocalista da Banda Reação e o cantor José Semeador. Além do DJ Toni Espigão. O evento acontece dia 07 de outubro, a partir das 22h.

Na festa será permitido a entrada de comidas e bebidas. Tráfego da área externa disponível (com limite até as delimitações no respectivo dia). Além de ter espaço disponível para camping é só trazer sua barraca.

No domingo, 08 de outubro, os foliões ainda terão direito a uma Trilha aos lençóis sergipanos, começando às 11h, com direito a guia.

Os ingressos estão sendo vendidos a valor promocional de 50 reais que podem ser adquiridos pelo link do Sympla: https://www.sympla.com.br/aracuipe-reggae-music__2148960 ou pelo instagram @fazendaaracuipe. Maiores informações pelo telefone: 79 981027213.

Não perca essa oportunidade de escutar música boa, numa noite especial em um paraíso repleto de belezas naturais.