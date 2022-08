Mapa da Fome: Supermercados no Brasil vendem subprodutos alimentícios

Com o Brasil no Mapa da Fome, os supermercados começaram a colocar nas prateleiras soro de leite e sobras de carne. O cenário ocorre no momento em que mais de 58% da população não tem certeza se terá comida na mesa diariamente.

O desemprego e a alta dos preços estão fazendo com que a única opção para não passar fome sejam o subprodutos alimentícios: soro de leite, pele de frango, osso bovino e até carcaça de peixe, passaram a fazer parte da alimentação de boa parte da população.

Nos supermercados, o creme de leite integral, por exemplo, ganhou uma segunda versão (menos concentrada e mais barata). Agora, entre os ingredientes principais, o produto conta com mistura de leite, soro de leite e gordura vegetal. A alteração também chegou ao requeijão, queijo minas e leite condensado, entre outros.

Os alimentos chamados de “fakes” custam até 62% menos.

