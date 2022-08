Resumo das principais ocorrências na área do 11° Batalhão da PMSE

1. 06/08: Suicídio por asfixia mecânica no bairro Santa Rita. Policiais Militares da 1ª Companhia do 11° Batalhão foram solicitados por populares, identificaram o corpo como sendo de Maico Bezerra Santos e acionaram os órgãos competentes.

2. 06/08: Prisão por tráfico de drogas. Policiais Militares da Força Tática prenderam um casal que comercializava drogas ilegais no entorno do espaço de lazer da AABB de Tobias Barreto, onde se realizava uma festa. Nessa ocorrência, foi apreendida uma certa quantidade de cocaína e um frasco de fermento, da marca “Royal”, ao qual os traficantes utilizavam na mistura da substância entorpecente.

3. 07/08: Tentativa de feminicídio. Lei Maria da Penha. PMs da Força Tática prenderam um homem após o mesmo ter deferido golpes de facão contra sua companheira, no Povoado Nova Brasília, em Tobias Barreto. A vítima teve seu abdômen perfurado e as costas dilaceradas.

4. 08/08: Suspeita de homicídio. Policiais Militares da 2ª Companhia do 11° Batalhão atenderam a uma ocorrência supostamente de acidente de trânsito (queda de motocicleta), na zona rural de Poço Verde, mas, verificaram que o corpo da vitima fatal estava perfurado, o que levantou a suspeita de homicídio. O caso foi encaminhado à Polícia Civil para investigação.

5. 07/08: Violência contra mulher. Lei Maria da Penha. Policiais Militares da 3ª Companhia do 11° Batalhão prenderam um homem por ter agredido uma mulher e o filho dela, chegando a fraturar o nariz da vítima, que precisou ser deslocada ao hospital para os cuidados necessários. O fato ocorreu no bairro São Francisco, em Cristinápolis.

6. 07/08: Violência contra mulher. Lei Maria da Penha. PMs foram acionados pela equipe de saúde do hospital de Itabaianinha, devido a entrada de uma mulher com ferimentos à faca. Os Policiais Militares da 3ª Companhia do 11° Batalhão fizeram contato com a vítima, a qual relatou sofrer violência e ameaças do companheiro, mas se recusou a identificar o autor do crime. A mulher foi orientada a receber suporte dos órgãos competentes.

Fonte 11° Batalhão da PMSE