Clínicas exclusivas ofertam atendimento especializado e tranquilo para felinos

Cada vez mais comuns em lares brasileiros, os gatos têm um comportamento diferente dos cães e, por isso, nem sempre é fácil levá-los à consulta veterinária. Mas os cuidados com a saúde não podem ser deixados de lado e, neste caso, as clínicas exclusivas para felinos são uma excelente opção. Com estrutura especial, ambientes adaptados e profissionais especializados, esses estabelecimentos transformam a consulta veterinária em uma experiência positiva para os gatinhos e também para os seus tutores.

A veterinária Candice Garcia, diretora clínica da Toca dos Gatos, única clínica com atendimento exclusivo para felinos em Sergipe, explica que os felinos acabam ficando ansiosos e estressados em locais desconhecidos e que, por isso, é tão importante levá-los em ambientes adaptados. “Ter uma estrutura especial para os felinos traz um diferencial no atendimento. Quando o gato sai do seu ambiente e chega em um local estranho, a primeira coisa que ele faz é querer explorar. Então, se você tem uma estrutura específica, com nichos, esconderijos e arranhadores, por exemplo, eles vão se sentir mais à vontade e menos estressados”, explica.

A especialista revela que a presença de cães no ambiente também é fator de estresse para os felinos e que, por isso, é tão importante optar por clínicas com atendimento exclusivo. “Em clínica com atendimento misto, por exemplo, o cachorro faz barulho, saliva e muitas vezes urina no local. Isso incomoda e deixa os felinos estressados e ainda interfere no exame clínico, pois não estarão calmos e tranquilos. Já nas clínicas exclusivas, além do ambiente ser acolhedor e seguro, a higienização é um quesito a mais”.

Ter um ambiente exclusivo também é um diferencial quando o assunto é internamento. Candice Garcia explica que por mais que o local seja aconchegante, a presença de cães somada a outros fatores trará estresse para o gato. “No caso do internamento, a situação é ainda mais delicada. O fato de estar doente e ainda longe de casa e do tutor já é motivo para deixar o gato incomodado. Se a internação for em local que também tem cachorros, a situação fica ainda pior. O felino é sensível aos latidos e percebe o cheiro do cachorro no jaleco do veterinário, ficando ainda mais estressado. Optar pelo internamento exclusivo proporciona uma resposta positiva ao tratamento e também traz melhorias à saúde do gato”, orienta,

Profissionais especializados

Outro diferencial das clínicas com atendimento exclusivo para felinos é a presença de veterinários especialistas em medicina felina. “Os medicamentos e as doses utilizadas em cachorros são completamente diferentes para os gatos. As doses podem ser maiores ou menores e, às vezes, o medicamento não pode ser usado em gatos. Também é preciso dominar técnicas de como interagir e examinar o felino no momento do atendimento. Então, só quem tem a especialização em medicina felina é que vai conhecer todas as peculiaridades da saúde dos gatos”, detalha Candice Garcia.

Atendimento em horários diferenciados

A veterinária aconselha que optar pelo atendimento veterinário fora do horário comercial também pode tornar a consulta mais tranquila para o felino e facilitar a vida do tutor que têm muitas atividades ao longo do dia. “No final de tarde e à noite, as clínicas tem menos movimento e, nas ruas, as temperaturas estão mais amenas e o trânsito mais tranquilo, o que facilita tanto para o felino, como para o tutor. Nos horários diferenciados, o felino pode ser encaminhado para consultas, exames e até vacinas, porém usufruindo de um deslocamento menos estressante e de um ambiente ainda mais tranquilo”, finaliza.

Toca dos Gatos

Única clínica exclusiva para felinos em Sergipe, a Clínica Toca dos Gatos – fundada e capitaneada pela veterinária Candice Garcia – fica na Avenida Acrísio Cruz, nº 90, bairro Salgado Filho, em Aracaju, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 20h. A clínica também oferta o serviço de internamento e possui laboratório próprio, sendo referência na medicina felina no estado.