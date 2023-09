Carteira Digital de Trânsito oferece facilidades e atinge a marca de 50 milhões de usuários no mês de setembro

A Carteira Digital de Trânsito atingiu, no mês de setembro, a marca de 50 milhões de usuários e está no ranking dos aplicativos do Governo Federal mais baixados, ficando atrás apenas do gov.br e da Carteira de Trabalho Digital em número de downloads no mês de agosto, segundo a Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. O sistema oferece algumas facilidades além da versão eletrônica da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), como a possibilidade de fazer a venda do veículo, indicar o real condutor em caso de infração e ter acesso ao documento veicular pelo aplicativo. Atualmente, o CDT oferece também o Sistema de Notificação Eletrônica, que permite o pagamento antecipado de multas com até 40% de desconto e já é adotado por todos os órgãos autuadores federais, estaduais e também pelos municípios.

“Estamos trabalhando para ampliar o acesso e os serviços presentes no aplicativo. Vamos incluir todo processo de transferência e tudo que puder facilitar e simplificar a vida do cidadão”, afirmou o secretário nacional de Trânsito, Adrualdo Catão.

Outras funcionalidades, como a “venda digital” e a “indicação do real” infrator, ainda estão sendo implementados pelos Detrans.

Confira vantagens da CDT:

CNH-e, a versão digital da CNH;

CRLV-e: a versão eletrônica do documento veicular se tornou 100% digital desde 2020, com a possibilidade de impressão em papel com autenticidade garantida por um QR-Code;

venda digital: a emissão de autorização de transferência de veículo por meio eletrônico (ATPV-e) também já pode ser realizada com o uso da CDT de forma segura;

pagamento antecipado de multas com 40% de desconto por meio do SNE. O abatimento do valor só é permitido aos motoristas que reconhecem a infração e decidem não apresentar recursos;

indicação do real infrator;

avisos de recall e vencimento da CNH;

campanhas de trânsito.

“O principal objetivo da transformação digital é simplificar a vida dos brasileiros, que, em sua maioria, acessam a internet por meio de um celular. E nada mais significativo que os documentos estejam na palma de suas mãos. É desta forma que a Carteira de Trânsito Digital se destaca com esse número impressionante de usuários”, disse o secretário de Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Público, Rogério Mascarenhas.