Bruno Spindel abre o jogo sobre Oscar e projeta duelo contra o Athletico-PR

Em contato com a reportagem da Tupi, diretor do Flamengo também comentou sobre a possibilidade de renovação com Dorival Júnior. Na véspera do duelo com o Athletico-PR pelas quartas de final da Copa do Brasil, considerado fundamental para a sequência evolutiva do Flamengo na temporada, o diretor de futebol do clube, Bruno Spindel, concedeu entrevista à reportagem da Super Rádio Tupi , em Curitiba, local da partida desta quarta-feira.

Perguntado sobre a expectativa para o confronto com o Furacão, que terá transmissão da Tupi às 21h30, Spindel lembrou das dificuldades que serão impostas ao time carioca, mas fez questão de frisar que o Flamengo está bem preparado para enfrentar as adversidades. Na ida, as equipes empataram por 0 a 0.

“O Flamengo não pode escolher adversário. Vai ser uma partida duríssima, sempre é muito duro aqui na Arena, tem a questão do gramado (sintético), mas o Flamengo está preparado. Estamos todos confiantes, espero que o Flamengo saia classificado”, disse.

A janela de transferências, encerrada na última segunda-feira (15), trouxe jogadores importantes no cenário internacional, como Arturo Vidal e Everton Cebolinha. Apesar dessas contratações impactantes, o Flamengo queria mais e chegou a encaminhar um acordo com Oscar, mas o Shanghai Port, da China, clube detentor dos direitos econômicos do meia brasileiro vetou o empréstimo até o fim da temporada.

Spindel lembrou que Oscar externou seu desejo de vestir a camisa rubro-negra desde o início da negociação e teceu vários elogios ao atleta. No entanto, o diretor tratou de enaltecer as contratações feitas pelo Flamengo, que além da dupla citada anteriormente, também teve Erick Pulgar e Guillermo Varela.

“O Oscar deixou o desejo dele claro e o Flamengo também. Não foi possível, mas a gente agradece a todas as partes. Ele é uma pessoa e um atleta sensacional. Somos muito gratos pelo esforço que fez. De forma geral, a gente tá muito feliz com a janela que o Flamengo realizou. Todos os atletas que chegaram fizeram um esforço muito grande, deixaram claro a vontade deles de estarem no Flamengo”, declarou.

O Flamengo vivia em uma constante ebulição sob o comando de Paulo Sousa, mas desde a chegada de Dorival, a equipe se reencontrou e atualmente, pode-se dizer que o rubro-negro pratica um futebol que empolga sua torcida e que apresenta ótimos resultados. Questionado sobre uma possível continuidade do treinador, que possui contrato até o fim da temporada, Bruno Spindel preferiu manter o foco nas competições que estão em andamento, mas não descartou uma conversa para renovação no futuro.

“O Braz até falou numa coletiva que a gente tem uma relação ótima com Dorival. No momento que essa conversa tiver que chegar, vai chegar. O mais importante agora é que todos foquem no trabalho e nos objetivos que são as conquistas dos títulos. Está todo mundo focado nos objetivos coletivos. Essa é a mentalidade de todos com foco nas conquistas”, finalizou.