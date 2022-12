Bancos alteram funcionamento devido aos festejos de fim de ano

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) anunciou a alteração dos horários das agências bancárias durante o final de ano devido aos festejos.

No dia 23 de dezembro, sexta-feira, os bancos funcionam normalmente tanto para atendimento ao público quanto para a realização de todas as operações bancárias solicitadas pelos clientes.

No dia 30 de dezembro, sexta-feira, não haverá expediente bancário e as agências não abrem para atendimento ao público. No dia 2 de janeiro, segunda-feira, os bancos voltam ao expediente normal de atendimento ao público.

Segundo a Febraban, durante os feriados, a população pode utilizar os meios eletrônicos de atendimento bancário, como mobile e internet banking, caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondentes para fazer transações financeiras.

De acordo com a Febraban, os carnês e contas de consumo (como água, energia, telefone, etc.) vencidos no feriado podem ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte.