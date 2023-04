Atividade econômica fica estagnada em janeiro

Na visão da coordenadoria da pesquisa, estagnação de Janeiro é uma tendência para o ano

A atividade econômica ficou estagnada em janeiro, na comparação com dezembro de 2022, na série com ajuste sazonal. É o que aponta o Monitor do PIB-FGV, indicador do Produto Interno Bruto divulgado, nesta quarta-feira (19), pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV/Ibre).