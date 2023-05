Associação dos Docentes Públicos critica novo salário do governador e cobra respeito aos servidores

Enquanto o Governo de Sergipe propõe reajuste de 2,5% para os professores, o governador Fábio Mitidieri (PSD) elevou seu próprio salário mensal para quase R$ 50 mil. Projeto de lei do Executivo enviado à Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) reajusta os salários do chefe do executivo estadual, bem como do vice-governador. Os deputados estaduais também foram agraciados com novo aumento salarial.

De acordo com a Associação Docente das Redes Públicas do Estado de Sergipe (ADRPES), o governador Fábio Mitidieri aumentou o salário dele para R$ 39 mil, um reajuste de 17,44%, permitindo que até 2025 o vencimento do governador chegue a bagatela de R$ 49 mil. Já o salário do vice-governador Zezinho Sobral, que acumula a função de secretário da Educação, ganhou um acréscimo de 39,8%. Além deles, os deputados estaduais também receberam reajuste de 23,3% em seus vencimentos.

“É importante enfatizar que esse reajuste do governador, do vice-governador e dos parlamentares está garantido até 2025”, observa a associação, salientando que o governador demonstra falta de respeito ao magistério e aos servidores públicos do Estado.

“Nesse sentido, o governo de Fábio Mitidieri demonstra que não prioriza a educação e não valoriza os servidores do estado. Isso é percebido, pois o governador tem mostrado predileção por projetos que facilitam a entrega de serviços públicos ao setor privado”, critica a entidade.

A Associação Docente das Redes Públicas de Sergipe chama os deputados estaduais à responsabilidade. Ela salienta que os parlamentares têm a obrigação de fiscalizar as ações do governo e votar em projetos que contemplem os interesses da população.

“Portanto, esperamos que os deputados estaduais – que são representantes do povo – cumpram a sua função de legislar e de fiscalizar o trabalho do governador. Em outras palavras, os parlamentares têm que escutar a população, debater e votar em favor do povo. Dessa forma, a Res Publica – (república, “coisa pública”), isto é, aquilo que diz respeito ao interesse público de todos os cidadãos – será real e não apenas uma utopia”, conclui.

Por Redação

Foto: ASN/Divulgação