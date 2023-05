Associação dos Corretores de Imóveis de Sergipe alerta para golpes aplicados por falsos corretores

A grande oferta de imóveis para compra e venda acende um alerta para o risco de cair no golpe do falso corretor de imóveis. Para evitar serem vítimas, as pessoas devem estar atentas e seguir um protocolo de segurança. Afinal, as transações envolvem um alto valor financeiro e os prejuízos são consideráveis.

Segundo o presidente da Associação de Corretores de Imóveis de Sergipe (ACI/SE), Anderson Ramos, existem muitos casos na área de venda de imóveis em que pessoas tomam prejuízos por confiar em corretores sem referência.

"Em Sergipe, já soubemos de casos de falsificação, inclusive de procurações. Nesses casos, a pessoa paga de forma adiantada a entrada do terreno ou imóvel, recebe uma documentação falsa e quando chega ao cartório ou à prefeitura, é informada de que se trata de uma documentação falsa. O prejuízo é enorme. Isso ocorre não só em Sergipe, mas em outros estados do país", alertou.

Por ser uma compra que envolve uma transação financeira de valor alto, as pessoas que praticam esse golpe também têm investido em perfis nas redes sociais e em sites especializados em compra e venda que parecem confiáveis, além de documentos que fazem com que os clientes acreditem que é uma boa proposta. “A internet facilitou a nossa vida, é um meio importante, mas infelizmente, há muita gente se passando por corretor apenas para aplicar golpes”, disse Anderson Ramos.

Para o presidente da ACI, a decisão de comprar ou vender um imóvel envolve, além de uma grande quantia de dinheiro, a realização de sonhos. Por isso, na hora de escolher o corretor de imóveis é preciso ter cautela.

“Uma das ações preventivas é pedir ao corretor a carteira ou o número do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis de Sergipe (Creci-SE). Daí é só consultar no portal do Creci-SE ( crecise.gov.br ) a certidão de regularidade e pesquisar se o corretor está inscrito. Além disso, se o corretor de imóveis associado ao Creci fizer algo errado, ele será julgado e não vai sair ileso, diferente do falso corretor que pode nunca ser penalizado”, destacou.

Orientações

Diante do aumento dos casos de golpes em vendas de imóveis, a ACI tem passado orientações aos corretores e à população em geral. O objetivo é para evitar os golpes e fazer com que as denúncias sejam eficazes e as autoridades responsáveis consigam localizar os criminosos de maneira imediata.

“Estamos sempre fazendo ações e alertando a sociedade para buscar a comprovação de que aquela pessoa, que se diz corretor ou corretora, está registrada em nosso Conselho. Além disso, caso o cliente tenha alguma dúvida, sugerimos que busquem a Associação”, orientou o vice-presidente da ACI Sergipe, Gilson Rodrigues.

Se a pessoa desconfiar que está sendo vítima de um golpe, a orientação é procurar imediatamente a polícia. “É necessário que a pessoa preste um boletim de ocorrência e também procure o Ministério Público e o Creci-SE. Essa comunicação é essencial para que os órgãos responsáveis tomem conhecimento do fato e possam agir para que outros golpes não ocorram”, finalizou Gilson Rodrigues.

Esclarecimentos

Para buscar auxílio ou tirar dúvidas, o cliente deve entrar em contato com a ACI/SE por meio do telefone (79) 98133-5161 ou presencialmente na sede da Instituição, localizada na Avenida Augusto Franco, nº 2980, no bairro Ponto Novo, em Aracaju.

Além da ACI, também é possível entrar em contato com o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis de Sergipe (Creci-SE) pelo telefone (79) 2106-6800 ou na sede localizado na Rua Arauá, nº 919, no Bairro São José, na capital.

Sobre a ACI/SE

A Associação dos Corretores de Imóveis de Sergipe (ACI/SE) foi fundada em novembro de 2019 e atua na valorização dos profissionais do estado. Atualmente, a instituição conta com cerca de 200 corretores associados e mantém um calendário anual de ações voltado para a categoria e para comunidade em geral.