Detran esclarece sobre duplicidade de boletos do licenciamento

Algumas pessoas estão sem compreender a chegada de dois boletos do licenciamento anual 2023. Por isso, o Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (Detran) emitiu uma nota sobre o assunto.

Segundo o Detran, isso acontece devido a um erro de impressão nas barras do código para pagamento, o que tem dificultado a leitura por parte de aplicativo do banco ou nas agências do Banco do Estado de Sergipe (Banese).

Assim, o Detran recomenda que os proprietários de veículos confirmem a veracidade do Documento Único de Arrecadação (DUA) no site do Detran, na opção consulta de documento único de arrecadação.

Vale lembrar que para garantir o desconto de 10% no Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA), o licenciamento deve ser pago até o dia 31 de março. O proprietário pode também aguardar o mês correspondente ao final de placa, por meio do calendário disponível no site, para o pagamento sem desconto.