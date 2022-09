Ferreira Costa promove Feira de Flores de Holambra em Aracaju

O Home Center Ferreira Costa de Aracaju recebe a Feira de Flores de Holambra que começa amanhã (01) e continuará até o dia 19 de setembro, das 8h às 20h30 de segunda a sábado e, aos domingos, das 9h às 17h30h, no estacionamento da loja.

Serão mais de 200 espécies de plantas e flores ornamentais, como Bonsais, orquídeas, suculentas, cactos, rosas do deserto, dentre outras variedades. Plantas que podem ser cultivadas tanto em ambientes internos, quanto nos externos.

A jardinagem alivia o estresse e promove diversos benefícios para a saúde, proporcionando momentos de lazer, interação e afeto entre a família e desenvolve, nos pequenos, a consciência ambiental.

Quem visitar a Feira de Flores de Holambra no Home Center irá encontrar produtos a partir de R$5. E para quem tem dúvida em como cultivar a planta escolhida, o cliente receberá orientações de cultivo. No setor de jardinagem do Home Center podem ser adquiridos adubos, jarros, cachepôs, ferramentas para plantio e muitas outras coisas.

