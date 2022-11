Absolvido pelo crime de homicídio é assassinado na porta do fórum após audiência em Socorro

Um homem acusado de homicídio foi absolvido nesta quinta-feira (10), e ao sair da audiência, já em liberdade, ele foi assassinado a tiros. O caso aconteceu no Fórum Arthur Oscar de O. Déda, em Nossa Senhora do Socorro.

Ronaldo da Conceição estava na porta do fórum comemorando o resultado do julgamento quando entrou em um carro de corridas por aplicativo para ir embora e foi surpreendido por dois suspeitos armados.

De imediato, a dupla disparou tiros contra Ronaldo e o primo, Carlos Henrique Nunes Santos, que o acompanhava. Ambos estavam sentados no banco de trás do veículo e vieram a óbito ainda no local do crime. O motorista por aplicativo, por sua vez, não foi atingido durante a ação.

Segundo a Polícia Militar, após o delito, os suspeitos fugiram a pé e a identidade deles ainda está sendo investigada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou as mortes. O Instituto de Criminalística e o Instituto Médico Legal também estiveram no local para investigação.

Os advogados de defesa suspeitam que uma pessoa que esteve presente na audiência teria informado o horário da saída de Ronaldo do fórum, para que o crime pudesse ser concretizado com exatidão. “O plenário estava totalmente vazio, a única pessoa assistindo era a outra vitima executada. Estamos procurando uma explicação, porque cerca de 15 minutos depois do fim da audiência, a gente recebeu a notícia que ele tinha sido assassinado do lado de fora do fórum”, explica, desconfiado, o advogado João Gabriel Lima.

