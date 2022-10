Michelle Bolsonaro e Damares participam de ato em apoio a Bolsonaro em Aracaju

A primeira-dama Michelle Bolsonaro e a senadora eleita Damares Alves, ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, vêm visitando, junto a outras representantes políticas, as capitais do Norte e do Nordeste do Brasil, num movimento de apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL), que busca reeleição.

Neste domingo (16), elas chegaram a Aracaju, a oitava capital contemplada pelo percurso em dois dias. O encontro ocorreu no Centro de Convenções de Sergipe e contou com um público de cerca de 2 mil apoiadores do atual presidente no estado, segundo estimativa da organização do evento.

Estiveram presentes o senador eleito Laércio Oliveira (PP), os deputados federais eleitos por Sergipe André David (Republicanos), Yandra Moura (União Brasil), Rodrigo Valadares (União Brasil), o vereador de Aracaju Fabiano Oliveira (PP), o deputado estadual eleito Luizão Dona Trampi (União Brasil), a prefeita de Pacatuba, Manuella Martins (PSC), a senadora eleita pelo Mato Grosso do Sul e ex-ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, além de outros representantes políticos do país e líderes da igreja evangélica no estado.