45 mil maços de cigarro ilegal são apreendidos no Alto Sertão Sergipano

Na madrugada do último domingo (12), 45 mil maços de cigarro ilegal foram apreendidos em uma ação da Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe (Sefaz/SE), no município de Porto da Folha, Alto Sertão sergipano.

De acordo com informações da Sefaz, o condutor do veículo tentou evitar a parada obrigatória em uma blitz da fiscalização volante, enquanto transitava em um trecho da rodovia SE-179. O caminhão transportava de forma irregular cerca de 750 caixas de cigarro sem documentação fiscal.

A Sefaz contou ainda que, embora tenha aceitado fazer a parada, o motorista tentou seguir viagem ignorando a determinação de retorno até parar oficialmente o veículo mais a frente e fugir do local.

Com o auxílio do Batalhão de Polícia da Caatinga, o procedimento de fiscalização foi registrado e constatado a ilegalidade do produto, uma vez que não possuía autorização legal para comercialização ou documentação fiscal.

O Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária e Administração Pública (Deotap), foi acionado para investigar.