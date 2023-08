Zezé Di Camargo volta a perder a voz, mas insiste em cantar. Veja o vídeo!

Os irmãos Zezé Di Camargo & Luciano apresentavam a turnê 30 anos em show no interior de São Paulo

A dupla Zezé Di Camargo e Luciano participou do festival “Feife – Porto Ferreira”, em São Paulo, no último fim de semana. No entanto, mais uma vez o público foi surpreendido com Zezé perdendo a voz durante uma apresentação. Desta vez, a situação foi tão constrangedora que a produção precisou desligar o microfone. Mas, ainda assim Zezé insistiu em continuar cantando.