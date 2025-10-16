Votorantim Cimentos abre vagas de estágio em Laranjeiras (SE)

Programa de Estágio de Último Ano é oportunidade para estudantes de Engenharia Mecânica e áreas correlatas vivenciarem na prática o dia a dia das operações industriais

A Votorantim Cimentos, empresa de materiais de construção e soluções sustentáveis, abriu inscrições para o seu Programa de Estágio de Último Ano. Em Sergipe, são duas oportunidades para estudantes atuarem na fábrica da companhia localizada em Laranjeiras. As inscrições devem ser realizadas no site ciadeestagios.com.br/votorantimcimentos até o dia 6 de outubro. O estágio terá início em janeiro de 2026.

O programa é voltado a alunos(as) que estão no último ano de graduação em Engenharia Mecânica e áreas correlatas. Os(as) participantes devem ter todas as disciplinas concluídas, restando apenas o estágio obrigatório na grade. Serão 40 horas semanais e estágio 100% presencial na área de operação da empresa, com grandes chances de efetivação.

Ao ingressar no Programa de Estágio de Último Ano da Votorantim Cimentos, o(a) estudante terá a oportunidade de vivenciar o dia a dia das operações industriais, atuando diretamente na área de manutenção. São projetos reais com impacto direto nas operações da fábrica, um ambiente que estimula o aprendizado contínuo, a inovação e o desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais, além de viver uma cultura empresarial que valoriza segurança, trabalho em equipe e protagonismo

“Este não é um programa de estágio comum. É uma experiência transformadora voltada para estudantes no último ano da graduação, com grandes chances de efetivação. Aqui, os talentos têm a oportunidade de mergulhar na realidade da indústria em um ambiente que valoriza a ética, a colaboração e o desenvolvimento contínuo. O aprendizado acontece na prática e o desenvolvimento dos estagiários é prioridade desde o primeiro dia”, afirma Camila Ribeiro, gerente de Diversidade e Atração da Votorantim Cimentos.

Serviço – Programa de Estágio de Último Ano Votorantim Cimentos

Oportunidades: duas vagas em Laranjeiras (SE)

Inscrições: até 6 de outubro de 2025 no site ciadeestagios.com.br/votorantimcimentos

Requisitos: estudantes de graduação de Engenharia Mecânica ou áreas correlatas no último ano, com todas as disciplinas concluídas, restando apenas o estágio obrigatório na grade.

Benefícios

Bolsa-auxílio de R$ 3.500,00, Programa PILAR (Orientação psicológica, nutricional, jurídica, financeira, pedagógica e pet consultoria), TotalPass, Day off de aniversário, Plano médico, Vacina da gripe, Restaurante no local, Vale-transporte, estacionamento ou fretado (conforme unidade de trabalho) e Auxílio-mudança.