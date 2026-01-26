Sergipe registra menor taxa de homicídios do Norte e Nordeste e fica abaixo da média nacional

Com base nos dados mais recentes, a média nacional de homicídios gira em torno de 15 mortes a cada 100 mil habitantes.

Entre os estados das regiões Norte e Nordeste, Sergipe é o único que apresenta índice inferior a esse patamar, com taxa de 13,22 homicídios por 100 mil habitantes, o que o coloca como destaque positivo no cenário regional.

Segundo análises de especialistas em segurança pública, os índices elevados registrados na maioria dos estados dessas regiões estão ligados, principalmente, à expansão do crime organizado e à disputa territorial entre facções criminosas, fatores que impactam diretamente o aumento da violência letal.

Em sentido oposto, Sergipe mantém uma trajetória de queda nos indicadores, resultado de uma redução contínua dos homicídios nos últimos anos.

Entre os resultados alcançados, o estado conseguiu reduzir a taxa de homicídios para menos de 16 por 100 mil habitantes ainda em 2024, mantendo o índice em 2025 com 13,22.

A taxa de lesão corporal seguida de morte ficou em 0,13, abaixo da meta nacional estabelecida em 0,30. Já as mortes violentas de mulheres encerraram 2025 com taxa de 1,9 por 100 mil habitantes, dentro dos parâmetros definidos pelo Governo Federal.