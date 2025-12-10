Política
Rádio – Vivo, de segunda a sexta, das 14h às 16h “De Amigo Para Amigo – Diga Alô Comigo”!
A volta do comunicador nas ondas do rádio, já está sendo celebrada como um marco histórico em Sergipe! Pinheirinho Na Moral, não apenas se reconectou aos seus ouvintes, mas chamou a atenção da mídia aracajuana, pelo fato de retomar a verdadeira função do radiojornalismo para a sociedade. Com seu jeito simples, cativante e objetivo, ele, brinca, informa e conversar com o ouvinte.
É um fenômeno! Passou pela CBN Aracaju – A Rádio que Toca Notícia, Rede Ilha de Rádio, Rede Xodó de Comunicação, Eldorado FM da cidade de Lagarto e pela extinta Rádio Clube AM de Itapicuru na Bahia.
“Saber que nosso programa está tocando vidas e restaurando o verdadeiro sentido do rádio, é o combustível para continuar entregando o melhor todos os dias”, destacou Pinheirinho.
Com uma trajetória consolidada, Pinheirinho Na Moral, segue escrevendo sua história no rádio sergipano. Agora, o Comunicador da Alegria, está numa nova frequência 98,5 da Luandê FM, onde tudo começou, quando ainda era muito jovem.
“É gratificante ver nosso trabalho reconhecido, tanto pelos ouvintes quanto pela imprensa. Isso mostra que estamos no caminho certo”, afirmou Pinheirinho.
Não perca! Sintonize na 98 FM e faça parte dessa Nova Fase que já virou sucesso absoluto na Luandê FM.
